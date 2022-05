Coupe du Monde 2022 : quand les statistiques sont contre les Bleus

Tenants du titre, les Bleus ont sur eux plusieurs projecteurs pour le compte de la coupe du monde Qatar 2022. Les statistiques de cette grande compétition ne font pas de bons pronostics pour l’équipe de France. La troupe de Didier Deschamps devra faire de son mieux pour s’imposer dès le 22 Novembre prochain.

L’équipe de France pourrait réécrire l’histoire

Après l’exploit réalisé lors de l’épisode précédent en 2018, Didier Deschamps et son équipe devront davantage s’appliquer au Qatar dès Novembre 2022. Pour cause, les statistiques ne sont pas forcément favorables pour eux.

Un retour en arrière permet de se rendre compte que depuis 1962, aucun pays n’a pu accumuler successivement deux titres de champion du monde. La France va peut-être faire une exception à la règle et se faire ainsi un nouveau nom dans l’histoire de la Coupe du monde. Elle pourrait ainsi succéder au Brésil sur la liste des pays ayant pu conserver leur titre de champion du monde obtenu quatre années plus tôt.

Il y a des données encore pires. En effet, toutes les équipes tenantes du titre, venues en coupe du monde, ont été éliminées en phase de groupe et ce, depuis 1998. C’est seulement le Brésil champion du monde en 2002 qui a pu venir en quart de finale en 2006 où il a été éliminé par la France. Peut-être donc que la France irait au-delà de la phase de poules, voire au-delà du quart de finale au Qatar 2022 ! Elle ferait donc ainsi ce que l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne n’ont pas pu faire depuis 1998 malgré leurs nobles ambitions au début des compétitions.

De toutes les façons, la France a déjà renversé plusieurs tendances et battu plusieurs records lors de l’épisode de 2018. Par exemple, elle était la seule équipe à avoir marqué quatre buts en une finale de coupe du monde depuis le Brésil au temps de Pelé et ses associés.

Les Bleus dans un groupe abordable ?

Le tirage au sort a placé la France dans un groupe relativement abordable pour elle où elle affrontera notamment la Tunisie et le Danemark. C’était un soulagement pour M. Deschamps et son collègue Le Graët puisque les choses pouvaient s’annoncer plus difficiles pour leur équipe si celle-ci se retrouvait dans le même groupe que l’Allemagne par exemple. Dans le groupe ainsi constitué, la France aura beaucoup plus à craindre le Danemark. Deux matches sont d’ailleurs annoncés entre les deux équipes avant le début de la plus grande compétition mondiale de football. Dans tous les cas, ils se sont déjà imposés face aux Danois en 2018. Toutefois, Mbappé et ses coéquipiers devront évidemment éviter de sous-estimer leurs deux autres adversaires.

L’histoire de l’équipe de France montre que rien n’est gagné à l’avance. En 2002, elle s’est retrouvée dans un groupe avec le Danemark, le Sénégal et l’Uruguay et a pourtant sombré, de même qu’en 2010 où elle était dans une poule qui paraît peu effrayante (Uruguay, Mexique et Afrique du Sud).

Si les pronostics se montraient bons et que les Bleus sortaient de la phase de poule, leur adversaire en huitième de finale serait soit l’Argentine, le Mexique, l’Arabie Saoudite ou encore la Pologne.