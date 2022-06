Confirmé : Tchouameni va signer au Réal

Il y a juste quelques jours, Tchouameni estimait ne pas avoir fait de choix définitif. Cependant, aux dernières nouvelles, l’ASM aurait trouvé un consensus avec le Réal pour son transfert imminent.

Le Réal Madrid plutôt que le PSG

Depuis mardi, l’information est relatée par bon nombre de médias européens de renom. Tchouameni a préféré rejoindre la Maison Blanche plutôt que de signer avec le club de la capitale. Il devient ainsi le quatrième joueur français dans l’effectif des champions d’Europe en titre. Marca annonce par exemple un accord total entre le Réal et le joueur de 22 ans. RMC a confirmé en donnant plus de détails sur le coût du transfert. Tchouameni vient d’être acquis à 100 millions d’euros. Bonne affaire pour l’AS Monaco et Bordeaux (à qui reviendrait un quota de 10 %).

Il faut bien croire que Tchouameni a su utiliser deux années pour mériter la confiance de plusieurs clubs et pas n’importe lesquels. Il était courtisé par Liverpool, le PSG (Champion de France) et le Réal (Champion d’Europe) Il venait de Bordeaux en 2020 pour Monaco. Son transfert n’a alors coûté que 20 millions d’euros.

Il a eu un bon parcours à l’AS Monaco sans oublier qu’en équipe de France, il en est actuellement à sa dixième sélection (pour un but). Le sélectionneur des Bleus l’a d’ailleurs titularisé pour les deux premiers matchs de la Ligue des Nations, en l’occurrence celui contre le Danemark et celui contre la Croatie.

Après l’épisode de Mbappé, Tchouameni a bien su réjouir les dirigeants du Réal puisqu’il est aussi le deuxième joueur acquis. Le premier étant, bien sûr, Antonio Rüdiger.

Jeune et plein d’avenir

L’AS Monaco a vite vu en ce jeune un talent inédit. Il l’a donc acquis à Bordeaux en 2020. Aujourd’hui annoncé au nombre de l’effectif du Réal, il a de grandes chances et certainement les qualités qu’il faut pour profiter d’une titularisation chez le champion en titre de l’Europe, et pourquoi pas parmi les Bleus. Il pourrait donc espérer remporter un certain nombre de récompenses dans les prochaines années. Lors de sa première sélection en fin d’année passée, Didier Deschamps avait déjà une très bonne impression de lui, de son assurance et de son savoir-faire.

Tchouameni n’a pas hésité à se rapprocher de Paul Pogba et de Patrick Vieira pour demander conseil. C’est d’ailleurs l’un des points forts que lui reconnaissent tous ses derniers sélectionneurs à l’ASM. C’est un jeune homme avec de grandes ambitions et qui sait se donner les moyens pour les atteindre. Kovac, son ancien entraineur, expliquait par exemple que Tchouameni ne se contente pas juste du minimum. Il vise toujours plus loin.

L’international français a d’ailleurs confié que l’un de ses plus grands objectifs est la Coupe du Monde. Il a compris que pour y parvenir, il faudra faire des exploits en clubs. La signature d’un contrat avec le Réal ne fera qu’élever les standards. Il aurait été très utile au PSG et partout ailleurs car il sait s’imposer. En attendant les derniers détails, la Maison Blanche peut se réjouir d’avoir acquis un talent inédit et respecté dans sa génération.