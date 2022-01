Fin 2021 Lidl lançait une version revisitée de son iconique Monsieur Cuisine. L’appareil a bien évolué mais à 399 €, son prix reste toujours 3x inférieur à celui de l’historique Thermomix de Vorwerk.

Nous avons donc voulu savoir si le Monsieur Cuisine Smart valait vraiment le coup. Alors, à moins de 400 € Le Monsieurs Cuisine Smart de Lidl est-il capable de rivaliser avec le Thermomix ? Est-ce vraiement une bonne affaire?

Réponse dans cet article…

Le prix : Net avantage au Robot de cuisine Lidl

Alors que le Thermomix coûte 1 299 € (soit un SMIC), le Monsieur Cuisine Smart de Lidl coûte lui 399 €. On notera ici que malgré une augmentation de 50 € par rapport au prix de l’ancien modèle (Monsieur cuisine connect) le robot de Lidl reste 3x moins cher que le Thermomix.

Pourquoi un tel écart de prix entre les deux modèles de robots de cuisine ?

L’écart de prix se justifie en partie par le lieu de fabrication des appareils. Alors que Silvercrest a décidé de délocaliser entièrement la fabrication de ses robots, Thermomix souhaite conserver une fabrication en Europe.

Les fonctionnalités et options du Thermomix et de Monsieur Cuisine : Léger avantage à l’appareil Vorwerk

Équipés de nombreuses options et fonctionnalités, les 2 robots sont conçus pour cuisiner des plats parfaits. Ainsi les 2 appareils proposent :

Différents types de cuisson (vapeur, rissoler, etc…)

Plusieurs techniques de préparation (hachage, tranchage, etc…)

Réalisation de glace

Pesée des ingrédients (on notera toutefois une précision plus aléatoire chez Monsieur Cuisine qui affiche une marge d’erreur de 5 grammes).

En ce qui concerne la température de cuisson Monsieur Cuisine Smart monte plus haut que le thermomix avec 130°C. Cependant pour de rares préparations préprogrammées le Thermomix peut atteindre 160°C. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas lui demander d’aller à 160°C par vous même. C’est lui qui le décide sur certaines recettes seulement.

La capacité de la cuve : Monsieur Cuisine prend le point

La nouvelle version du Monsieur Cuisine affiche une contenance de 3 L, soit 1,5 litre de moins que la version Connect. Mais même avec une capacité de cuve revue à la baisse, le Monsieur Cuisine Smart est toujours plus grand que le Thermomix avec sa Cuve de 2,2 Litres.

Praticité et manipulation : Égalité

La facilité de manipulation était un des gros points faibles du Monsieur Cuisine Connect. Ce dernier, équipé de 2 poignées était très difficile à manipuler. Monsieur Cuisine Smart est désormais équipé d’une seule poignée et se retrouve donc aligné sur le Thermomix.

Puissance : Large avantage Thermomix

En ce qui concerne la puissance des 2 appareils il n’y a clairement pas match. Avec ses 1 500 Watts de puissance, le Thermomix surclasse clairement les 800 Watts du Monsieur Cuisine.

Il est donc évident que pour faire du pain ou des pâtes pétries, Monsieur cuisine est un peu à la traîne

Les accessoires : Thermomix est un peu mieux

Les 2 robots sont fournis avec les mêmes accessoires. Il n’y a pas de grande différence notable. On pourra toutefois reconnaître une résistance et une qualité de fabrication plus élevées chez Thermomix.

Les recettes : Le catalogue Lidl est gratuit

La différence majeure est le prix du catalogue de recettes. Encore une fois lorsqu’il s’agit du prix Lidl reprend largement l’avantage sur son concurrent. En effet, Thermomix fait payer un abonnement pour avoir accès aux recettes alors que Lidl propose un catalogue entièrement gratuit.

En résumé, avec 3 point contre 3, le match est très serré entre les 2 appareils. Donc à choisir, vu la différence de prix, autant se tourner vers Monsieur Cuisine.