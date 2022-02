Des montgolfières aux jets supersoniques, nous avons vu de nombreux types d’avions différents entrer en service commercial. Mais malgré tous ces progrès, une chose est restée pratiquement inchangée : le carburant qui alimente ces avions.

Bien qu’il y ait eu quelques innovations mineures au fil des ans, comme l’hydrogène liquide et le gaz naturel comprimé, la grande majorité des avions commerciaux sont alimentés par du kérosène. Or, le kérosène est cher, peu respectueux de l’environnement et rare.

Quel pourrait donc être l’avenir du transport aérien ? Certains pensent que les avions fonctionnant à l’hydrogène pourraient être la solution.

Qu’est-ce que l’hydrogène et en quoi est-ce une innovation pour l’aviation ?

L’hydrogène est l’élément le plus léger de l’univers. On le trouve partout dans la nature, mais il arrive sur terre principalement sous forme d’eau (H2O). Le soleil et d’autres étoiles brûlent l’hydrogène pour produire d’énormes quantités d’énergie. Il constitue la majeure partie de notre planète et est l’un de ses éléments les plus marquants

L’avantage de l’hydrogène sur le kérosène ou les carburants à base de pétrole est que l’eau est essentiellement un sous-produit de l’utilisation de l’hydrogène. Cela signifie qu’il n’y a pas de dommages environnementaux dus à la combustion du carburant et qu’il n’est pas nécessaire de disposer de complexes de ravitaillement ; il suffit de remplir le réservoir et de partir.

Mais cette solution respectueuse de l’environnement pose quelques problèmes : il s’est avéré difficile de stocker suffisamment d’énergie sans être trop lourd ou créer un risque d’explosion.

Quels sont les avantages de l’utilisation d’avions fonctionnant à l’hydrogène ?

L’un des principaux avantages est que le carburant hydrogène est plus propre que les carburants traditionnels comme le kérosène (carburéacteur). Bien qu’il contienne du dioxyde de carbone, il n’émet rien de plus que de la vapeur d’eau.

Un autre avantage est qu’il ne crée pratiquement aucun bruit lorsqu’il est utilisé dans les avions à réaction, ce qui serait bienvenu pour ceux qui vivent près des aéroports ou sous les trajectoires de vol. De plus, comme ce carburant ne contient pas de soufre (présent naturellement dans le pétrole), il n’y aura pas d’émissions de gaz à effet de serre.

Airbus entend s’imposer sur ce segment

Cet automne, Christophe Arnold de chez Airbus déclarait que l’hydrogène est un très bon choix comme vecteur énergétique. Il a expliqué qu’il peut être utilisé de nombreuses façons différentes.

L’hydrogène peut être utilisé pour créer des carburants synthétiques qui sont neutres en carbone par exemple. De plus, Ce responsable d’Airbus a déclaré que l’entreprise savait comment utiliser l’hydrogène dans les turbines et que les techniques se sont améliorées.

Cette solution élimine quasiment les oxydes d’azote et les trainées de condensation. Mais ce produit peut aussi servir à alimenter des moteurs électriques en passant par des piles à combustible, avec un bilan environnemental encore meilleur.

Et sur la base d’un A380 modifié, Airbus a récemment proposé sa vision du futur modèle d’avion propre. Il combinera différentes sources d’énergie, afin de tirer le meilleur de chacune et en économisant un maximum d’énergie (hydrogène, pile à combustion et moteur électrique).

Des projets à la réalisation, il reste un grand pas à franchir, notamment en termes de technologie, d’infrastructure et d’ingénierie. Mais comme tous les défis qui nous attendent dans les années et les décennies à venir, nous n’avons d’autre solution que de les relever. Toutefois, l’avion zéro émission n’est pas encore pour demain.