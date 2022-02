Climat : deuxième rassemblement du GIEC pour analyser les dérèglements climatiques

Des centaines d’experts du monde entier se réunissent ce lundi pour analyser les dernières découvertes sur le changement climatique. L’objectif est de créer un consensus sur la meilleure façon de faire face à ce problème mondial urgent. Cette réunion s’inscrit dans un processus de deux semaines qui aboutira à la publication d’un nouveau rapport le 28 février.

Qu’est-ce que le GIEC et que fait-il ?

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est un comité d’experts mondial. Sa mission est de fournir aux décideurs et aux autres parties prenantes des informations scientifiques rigoureuses et équilibrées sur tous les impacts connus ou supposés du changement climatique : physiques, sociaux, économiques et environnementaux.

Le GIEC a été créé en 1988 par deux organisations des Nations unies : l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).

Que contenait le rapport précédent et pourquoi a-t-il provoqué un tremblement de terre ?

Le précédent rapport se voulait alarmiste quant aux déboires climatiques à espérer dans les décennies à venir.

Si l’objectif était de « déclencher une révolution des consciences », selon les mots d’António Guterres, le rapport ne fait que confirmer le constat précédent. La croissance économique n’est pas au rendez-vous et les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître.

Le rapport s’est donc donné pour objectif, d’une part, d’interpeller les décideurs politiques et économiques sur les conséquences dramatiques du réchauffement climatique à venir et, d’autre part, de proposer des solutions concrètes pour l’endiguer.

Les engagements pris par les pays sont insuffisants selon le rapport : l’objectif de limiter la hausse des températures à 2°C est déjà atteint dans certains pays développés, et bien que les efforts soient entrepris pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, celles-ci n’ont pas diminué depuis 1990.

Les dirigeants du monde entier se sont engagés à réduire d’ici 2050 leurs émissions de gaz à effet de serre. Cependant, ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif, déplore le rapport.

En termes d’adaptation, « des actions importantes » ont été mises en place, mais la plupart des mesures de mitigation ont été appliquées sur des secteurs moins importants, déplore le rapport : alors que les émissions mondiales sont reparties à la hausse en 2017, les investissements publics et privés dans l’adaptation n’ont pas augmenté.

💡Quelques mois après le 6ème rapport du #GIEC, le gestionnaire du réseau électrique @rte_france a publié six hypothèses pour le futur mix électrique français, décryptage des scénarios présentés : https://t.co/MAWy3M5XqE pic.twitter.com/DUxcE3Ipz4 — Sorbonne ONU – SONU (@SorbonneONU) February 8, 2022

Que contiendra le nouveau rapport du Giec et pourquoi devrions-nous nous y intéresser ?

Compte tenu du fait que le précédent rapport n’a pas réellement fait bouger les décideurs politiques, il y a fort à parier pour que cette version n’ait rien de rassurant, au contraire.

Selon le Giec, l’évolution du climat est une « évolution catastrophique ». Le climat ne va cesser de se réchauffer au cours des prochaines décennies, passant d’un climat stable et humide à un climat de plus en plus sec et chaud. Les projections prévoient que les températures moyennes mondiales augmenteront de 0,9 à 4,7 °C d’ici 2100. L’élévation du niveau de la mer est aujourd’hui évaluée à 9 mm par an dans les océans mondiaux.

Sur la base de ces constats, il y a peu de chance que le nouveau rapport rendu le 28 février soit plus optimiste.4.

Le plus grand défi, observe le GIEC, est le coût de la transition vers une économie sans émissions de gaz à effet de serre. Cette transition “nécessiterait une action rapide”, puisque le réchauffement planétaire à +2°C pourrait être atteint d’ici 2040.

Cependant, ce rapport a déjà suscité des critiques dans certains milieux, qui soulignent les biais politiques au sein de l’organisation et remettent en cause ses conclusions

“Il est manifestement trop tard”, a déclaré Bjørn Lomborg dans le Wall Street Journal . “Si nous voulons éviter le pire changement climatique depuis cent ans, nous avons besoin d’une énergie sans carbone qui puisse concurrencer les combustibles fossiles partout. Cela ne signifie pas qu’il faille construire des tas de panneaux solaires et d’éoliennes dans des endroits où il n’y a ni soleil ni vent.”

Quoi qu’il en soit, ce lundi s’ouvre la nouvelle réunion, et espérons que des solutions viables vont être trouvées.