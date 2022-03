Cérémonies de mariage : voici ce qui change en 2022

Chaque année, de nouvelles tendances apparaissent en matière de style et de décoration. 2022 est encore plus spécial d’autant plus qu’elle marque le retour à une vie plus ou moins normale après une longue période de report des mariages. Découvrez ici les principales caractéristiques des mariages en 2022.

Les mariages en période post-Covid

En 2022, on sort un peu du classique pour l’organisation des cérémonies de mariages. En effet, la crise du coronavirus, les confinements et les restrictions qu’elle a occasionnées ont conduit à l’avortement de plusieurs projets de mariage. Cependant, la levée des mesures restrictives dans plusieurs pays est une opportunité pour relancer plusieurs mariages.

Ce retour de liberté se fait remarquer dans l’organisation de ces précieux moments. Du thème de mariage à la décoration, en passant par l’habillement des marié.e.s, tout indique un changement des tendances. Même le budget moyen ordinairement alloué pour ces fêtes a changé ! Les marié.e.s veulent plus que jamais passer de bons moments en compagnie d’un maximum personnes qui leur sont chères.

Les marié.e.s veulent voyager

Après plusieurs mois d’enfermement et deux ans d’épidémie, les personnes qui se marient ont envie de partir en vacances et de se retrouver dans d’autres cadres fantaisistes.

Nombreux sont ceux qui organisent ces cérémonies à l’extérieur. Ceux qui n’ont pas l’occasion de le faire, veillent à inclure leurs désirs de voyage dans les différents éléments de décor et d’invitation. Les cartes d’invitation ressemblent à des passeports, avec la première page ressemblant à une carte d’embarquement. Ils contiennent souvent des phrases liées au voyage, comme “décollons pour une grande aventure”

Les marié.e.s ont envie de plus de couleurs

Les couleurs sont désormais courantes dans les décorations de mariage. L’idée d’envol s’exprime dans les bouquets colorés. Ces dernières années, les teintes neutres ont été remplacées par des teintes plus vives et plus frappantes. Ce style permet aux mariés de montrer leur personnalité. Les nappes, les vêtements du marié, et même les alliances vives sont très demandées.

Le style regencycore

Cette saison, le style regencycore est extrêmement populaire. Il est entièrement influencé par la série The Bridgeton Chronicle de Netflix. Les teintes pastel et cuivrées sont recommandées pour l’assortir au décor de votre mariage. Les tasses en porcelaine font un retour en force. Si vous avez un budget limité pour l’organisation de votre mariage, pas de problème ! Ce style peut être obtenu sans dépenser beaucoup d’argent .

Les années 60 reviennent à la mode

Les années 60 font également un retour en force dans la décoration de mariage. Les imprimés floraux et les couleurs psychédéliques utilisés à cette époque sont très populaires. Si vous cherchez une façon originale de décorer votre mariage, c’est le choix idéal !

Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle en 2018 a suscité le renouveau de nombreuses traditions britanniques, notamment le retour du style regencycore.

Les accessoires tendances en 2022

Si vous êtes invité à un mariage en 2022, gardez vos accessoires à l’esprit. Le style de la cérémonie et du lieu influencera largement le choix de porter des talons aiguilles, une couronne de fleurs ou des talons hauts. Vous pouvez également opter pour un voile ou un serre-tête décoré de cristaux Swarovski.

Nœud papillon et bretelles sont à la mode pour les hommes.

Le plus important est de se sentir bien dans sa tenue et de profiter du moment !

Les cadeaux tendances en 2022

La tendance à ce niveau est de privilégier des cadeaux qui permettront peut-être aux mariés de partager de bons moments ensemble, par exemple des soirées en amoureux. Les biens matériels ne sont plus autant utilisés. Il est aussi possible d’opter pour le Do It Yourself, des cadeaux personnalisés, des portraits ou des photos du couple.