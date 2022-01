Après avoir été éliminée en 8èmes de finale par l’Algérie lors de la précédente édition, la Guinée a à cœur de faire mieux en 2022. Et malgré un groupe B particulièrement corsé, les joueurs du Syli national peuvent rêver à l’exploit grâce à une équipe plus que séduisante.

La Guinée une équipe en reconstruction

Eliminée de l’édition 2019 de la CAN au stade des huitièmes de finale, la Guinée avait pris un sérieux coup derrière les oreilles. C’est donc une équipe en reconstruction et diminuée qui avait échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2022. L’équipe n’ira donc pas au Qatar pour tenter de remporter un titre mondial mais a eu tout le temps de se préparer pour l’édition 2022 de la Coupe d’Afrique des Nations.

Emmenée par son sélectionneur Kaba Diawara, l’équipe va s’envoler pour le Cameroun avec un seul objectif en tête, ramener la coupe au pays.

Pour relever le défi, le sélectionneur Guinéen a donc sélectionné une équipe compétitive, savant mélange de joueurs d’expérience et de jeunes promesses du foot mondial.

Les joueurs sélectionnés pour disputer la can avec la guinée

Eliminatoires CAN 2021 : Le sélectionneur du Syli National de Guinée, Didier Six, a publié dans la matinée de ce jeudi 11 Mars, la liste des 23 joueurs sélectionnés contre les Aigles du Mali (24 mars à Conakry) et les Brave Warriors de la Namibie (28 mars à Windhoek). pic.twitter.com/MiVd5PfKmK — Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) March 11, 2021

Guinée : Les joueurs à suivre lors de cette coupe d’Afrique des Nations

Parmi cette liste de 27 joueurs 3 seront particulièrement à suivre, capables à eux seuls de renverser le cours d’une rencontre :

Naby Keïta

Mohamed Bayo

Ilaix Moriba

Naby Keïta : 26 ans – Liverpool FC

Le joueur de Liverpool est sans conteste possible la star de l’équipe. A la fois rapide et technique, il sait faire les différences pour faire gagner son équipe. Vainqueur d’une champion’s league et d’un titre de premier league, son talent et son expérience vont sans aucun doute être utile à l’équipe.

Mohamed Bayo : 23 ans – Clermont foot

Tout juste promu en ligue 1 française avec son club, le Clermont foot, le jeune Mohamed Bayo est un joueur sur lequel il faudra compter. Réalisant des performances impressionnantes en club, Bayo saura apporter tout son charisme et sa lecture du jeu à l’équipe.

Ilaix Moriba : 18 ans – RB Leipzig

Le jeune prodige hispano-guinéen a choisi de défendre les couleur de la Guinée. Passé par le FC Barcelone et évoluant désormais au RB Leipzig, cette jeune promesse du foot mondial a un bel avenir devant lui. Reste désormais à prouver que son choix de partir du FC Barcelone lui a permis d’évoluer sportivement. Et cette CAN 2022 sera sans aucun doute l’occasion pour lui de briller.

Les absents du Syli National

Pourtant sélectionnés par Kaba Diawara, Florentin Pogba et Antoine Conté ne verront pas les stades du Cameroun. Les deux joueurs, blessés, ne pourront pas participer au rassemblement. Ces deux absences sont fort dommageables, surtout quand on connaît l’impact des deux joueurs sur le moral et la cohésion de l’équipe sur et en dehors du terrain.

Attention au COVID durant la CAN

Après de nombreuses tergiversations entre les instances du football et les clubs européens, la compétition aura bien lieu. Cependant cette édition 2022 sera particulière puisque l’ombre du COVID plane au-dessus des stades.

Il faudra donc rester prudent car même les équipes les plus compétitives pourraient se trouver amoindries. Le résultat final de la CAN pourrait donc bien laisser place à un outsider…