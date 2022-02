Bus à hydrogène : médaille d’or écologique pour la Chine !

Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin sont une formidable vitrine pour les bus à hydrogène. Plus de 800 véhicules circulent entre les différents sites olympiques.

Plus de 35% des véhicules qui circulent sur les sites olympiques fonctionnent à l’hydrogène et ne rejettent que de la vapeur d’eau pure (H 2 O). Durant ces jeux où les enjeux écologiques ont été relégués au premier plan grâce au retrait de certaines délégations, trente stations de ravitaillement en hydrogène ont été installées sur un anneau de 90 km de rayon autour de Pékin.

Si la Chine n’a pas été salué par ses efforts écologiques pour l’implantation de ses installations sportives, l’effort fait au niveau des transports reste une première.

Les bus à hydrogène pour redorer le blason chinois

Les Jeux olympiques de Pékin resteront dans les mémoires pour le grand nombre de disciplines remportées par la Chine. Ils seront aussi une vitrine pour les bus à hydrogène qui sont encore plus nombreux que leurs homologues diesel ou électriques. Plus de 800 véhicules à pile à combustible en différentes versions (purement électrique, hybride et prolongateur d’autonomie) ont été déployés sur l’ensemble des sites.

De la technologie de fabrication de glace, de la technologie visuelle 8K aux bus à hydrogène, les JO d'hiver de #Beijing2022 sont garantis d’être high-tech, verts et sûrs par 212 technologies… 👇https://t.co/MRuwiWEd1Y pic.twitter.com/xKLXiyRwCf — Dialogue Chine-France (@dialogueCHN_FRA) February 17, 2022

30 stations de ravitaillement fonctionnent à l’hydrogène

Pendant les jeux, trente stations de ravitaillement en hydrogène ont été installées sur une zone d’environ 90 km² afin d’alimenter ces bus : une station tous les 15 km en moyenne. Toutes ces unités s’approvisionnent auprès de quatre usines de production, dont trois sont situées près de Pékin et une près du lac Yanqi.

Foton AUV, Yutong, Zhongtong, Geely : les fabricants chinois à l’honneur

Ces jeux ont été une vitrine pour l’industrie chinoise des véhicules à hydrogène, même si le pays n’a pas été félicité pour ses efforts en matière de transport. C’est pourquoi le China Daily rappelle que plus de 1 742 véhicules à pile à combustible ont été produits en Chine en 2021 (et environ 2 700 durant l’année 2020), contre 14 produits entre 2004 et 2009.

Parmi ces constructeurs, Foton Motors (AUV), Yutong (bus), Zhongtong (bus électrique pur) et Geely Automobile ont tous présenté leurs derniers modèles lors de cet événement. Une visibilité planétaire pour ces géants de l’industrie à hydrogène.