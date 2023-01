Est-il possible d’accéder à une voiture sans avoir à l’acheter?

La solution : Bipi offre à ses abonnés la possibilité de disposer d’une voiture avec une formule flexible et 100% digitale. Cette solution s’adapte parfaitement aux besoins changeants des utilisateurs, sans aucun apport, crédit ou financement nécessaire.

Choisir sa voiture et souscrire un abonnement en moins de 2 minutes

Le processus pour choisir sa voiture et souscrire à l’abonnement est entièrement numérique et prend moins de 2 minutes. Il est ensuite possible de personnaliser son abonnement en fonction de ses besoins et de changer de voiture si ses besoins évoluent. L’abonnement comprend tous les coûts liés à la voiture, sauf le carburant, et il est possible de choisir la durée et le kilométrage en fonction de ses besoins.

Un service disponible auprès de 160 000 clients et 15 000 véhicules

Depuis sa création, Bipi a séduit plus de 160 000 clients et a livré plus de 15 000 véhicules. Plus de 20 marques et modèles sont disponibles à la souscription. Le processus de souscription à l’abonnement est simple: choisir sa voiture, s’inscrire et télécharger les documents nécessaires sur la plateforme en ligne, et attendre la livraison de la voiture. Le service offre également une livraison de la voiture à l’emplacement souhaité.

Une solution flexible et sans coût supplémentaire

Bipi est une solution flexible qui s’adapte aux besoins des utilisateurs, et qui permet de disposer d’une voiture en toute simplicité et sans les coûts supplémentaires liés à l’achat d’une voiture. Elle est parfaite pour les personnes qui ont besoin d’une voiture pour une courte période ou pour ceux qui veulent réduire leurs coûts liés à l’utilisation d’une voiture. Pour plus de flexibilité, il est également possible de changer de catégorie ou de modèle en fonction de ses besoins.

Avec Bipi, disposer d’une voiture n’a jamais été aussi simple et flexible. C’est une solution parfaite pour ceux qui veulent profiter des avantages d’une voiture sans avoir à en acheter une.

L’abonnement automobile en résumé :