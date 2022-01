Chaque année au Bénin, des occasions sont offertes au Président de la République de libérer certains prisonniers de leurs cellules. Cette année 2022, Patrice Talon a déjà annoncé la remise en liberté de 499 prisonniers arrêtés pour diverses raisons. Ce geste, quoique coutumier, a suscité certaines polémiques. Plus de détails ici.

Grâce présidentielle au Bénin : de quoi s’agit-il ?

Il s’agit en réalité d’une mesure prise par le Chef d’Etat pour autoriser la remise en liberté ou l’adoucissement de la peine réservée à un criminel. Ce 6 Janvier 2022, ils sont 499 à avoir été sélectionné selon des critères précis. Voici les forfaits éligibles pour la grâce présidentielle :

Vol simple

Abus de fonction

Recel de choses

Coups et blessures volontaires

De plus, le Président de la République a accordé sa clémence aux personnes condamnées pour divers faits pour une longue durée, qui ont dépassé la soixantaine et qui ont déjà supporté une bonne partie de la peine.

Les opposants emprisonnés sont-ils délibérément exclus ?

Plusieurs polémiques montent autour de l’absence de toute trace des noms des opposants condamnés par la Justice béninoise. Plusieurs se demandent la raison de cet état de chose. A bien lire le décret autorisant la libération des détenus, il est mentionné que tout accusé pour « complot contre la sûreté de l’Etat » serait exclu de cette mesure de grâce présidentielle. Or, la plupart des opposants réclamés par certains citoyens, en l’occurrence M. Joël Aivo et Mme Reckya Madougou, ont été accusés pour cela. Cette mention acquitterait donc le Président de la République.

Le Professeur Joël Aivo est derrière les barreaux depuis Décembre 2021 et ce, pour une durée de 10 ans. Il a été accusé de blanchiment d’argent et de complot contre la sûreté de l’Etat. Quant à son amie Reckya Madougou, la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme du Bénin l’a condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sureté de l’Etat ou terrorisme. Ces deux ont d’abord vu leurs candidatures aux élections présidentielles passées rejetées.

Plusieurs citoyens et surtout, plusieurs proches de ces deux personnalités politiques béninoises espéraient que le Président de la République leur fasse également grâce. Mais cela n’est pas le cas. Ils ont été accusés pour des faits ‘non éligibles’ selon le décret de Patrice Talon. Une lueur d’espoir resterait peut-être pour les fans de Joël Aivo et de Reckya Madougou. En effet, à en croire M. Wilfried Houngbédji, porte-parole du gouvernement, ils peuvent bien être graciés mais sous conditions.

L’ancien Maire Patrice Hounsou-Guèdè n’avait pas besoin d’être gracié

Après son mandat à la tête de la Mairie d’Abomey-Calavi, M. PatriceHounsou-Guèdè s’est retrouvé trempé dans une affaire domaniale. Il était accusé d’avoir délivré des certificats administratifs de parcelles frauduleux. La justice l’a alors condamné à 1 an de prison ferme.

Depuis le 15 Janvier 2022, l’ancien Maire a purgé sa peine. Il est désormais capable de mouvoir comme bon lui semble et de reprendre sa vie politique. De toutes les façons, l’ancien agent de renseignement du Feu Président Mathieu Kérékou n’était pas éligible pour la grâce présidentielle puisque condamné pour une infraction relative au foncier.