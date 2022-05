Ballon d’or 2022 : Benzema en avance avec les nouvelles règles ?

La finale de la LDC qui aura lieu ce samedi au Stade de France rapproche de plus en plus de la fin de la saison et de l’attribution du ballon d’or. Cette édition ne sera pas comme les précédentes. Retour sur les grands changements annoncés et en quoi Benzema pourrait bien être l’heureux bénéficiaire de ce trophée.

Karim Benzema en avance selon Henry

Le joueur français Thierry Henry s’est prononcé sur le prochain Ballon d’Or. Il pense notamment que la finale de la LDC qui doit opposer le Réal à Liverpool sur le Stade de France est déterminante pour l’heureux bénéficiaire du titre. Il estime dans un premier temps que Benzema et Sadio Mané sont les principaux prétendants pour le sacre. Il va plus loin dans son analyse en donnant une certaine longueur d’avance à Benzema qui se retrouvait alors avec 43 buts pour 14 passes décisives pour le compte de cette saison, toutes compétitions étant confondues. Toutefois, une victoire de Liverpool avec une implication active de Mané ferait de ce dernier un rival à ne pas négliger.

Il faut noter qu’un peu plus tôt dans cet échange, l’international Français a déjà annoncé sa position selon laquelle Liverpool aurait de grandes chances de remporter cette finale. Cela ne lui fait pas douter de son compatriote. Karim Benzema serait donc sur la bonne voie pour décrocher le prochain Ballon d’Or.

The 2022 Ballon d'Or winner will be ____________________ pic.twitter.com/22lrFGsqsr — SPORTbible (@sportbible) May 25, 2022

Nouveauté : Par saison et non par année civile

L’attribution du prochain ballon d’or ne sera plus comme avant. Quelques nouvelles règles ont été introduites après l’épisode de 2021 où des contestations ont été faites après le titre remporté par Lionel Messi. Les principaux points qui ont été revisités par France Football sont notamment relatifs aux votants, à la période prise en compte dans le classement et surtout aux candidats.

Il a été annoncé que les performances pour l’attribution du prix seront plutôt évaluées par saison et non plus par année civile. Ce changement semble opportun puisqu’il vient remédier aux difficultés de jugement que le système précédent a rencontrées. Les critères de vote pour le prochain ballon d’or concerneront uniquement la saison 2021/2022 qui tire justement vers son terme.

De plus, d’autres spécialistes pourront s’associer à France Football pour la proposition d’une liste de nominés. Celle-ci

Les votants et les nominés

Dans le dispositif précédent, la question des votants était vraiment redondante. Certains électeurs n’ont pas forcément une notoriété et une culture footballistique suffisante. Pour pallier cela, il est décidé de limiter le droit au vote aux cent pays qui figurent en tête du classement FIFA. Tous les votants sont ainsi susceptibles d’avoir tout au moins approximativement la même qualité de jugement.

Le changement le plus significatif est que les choix ne se feront plus en considérant les titres remportés par chaque joueur avec son équipe. Cette procédure faisait que certains joueurs ayant remporté beaucoup de titres étaient privilégiés même s’ils n’ont pas forcément fait de grands exploits pour l’obtention de ces titres par leurs équipes. Désormais, un grand accent sera mis sur les performances individuelles des joueurs.