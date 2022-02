Avion à Hydrogène : Airbus noue un partenariat à Singapour

Airbus vient d’annoncer un partenariat avec Changi Airport Group, la société de gaz industriels et d’ingénierie Linde et l’Autorité de l’aviation civile de Singapour (CAAS) pour étudier le potentiel d’un futur centre d’hydrogène à Singapour.

Les quatre commanditaires de la collaboration ont tenu une cérémonie de signature lors du récent salon aéronautique de Singapour. Les entreprises souhaitent combiner leurs différentes compétences afin de soutenir la décarbonisation du secteur de l’aviation et d’atteindre le « zéro carbone » d’ici 2050.

Que fait Airbus pour réduire les émissions dans le secteur de l’aviation ?

Airbus s’est engagé à réduire ses émissions globales de CO2 et joue un rôle de premier plan dans le développement de la propulsion hybride et électrique.

L’avionneur européen, qui n’a jamais caché son ambition de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 50 % par passager d’ici à 2050, a récemment présenté un nouveau concept d’avion écologique fonctionnant à l’hydrogène, ainsi que des appareils électriques à décollage et atterrissage verticaux (VTOL).

Airbus a signé un accord de coopération avec Changi Airport Group, la société mondiale de gaz industriels et d'ingénierie Linde et l'Autorité de l'aviation civile de Singapour (CAAS) pour étudier le potentiel d'un futur hub hydrogène à Singapour. #SGAirshow2022 #Airbus pic.twitter.com/Q7EVPcEexo — Gate 7 (@Gate7tweet) February 16, 2022

Sur quoi portera la collaboration ?

Selon Airbus, ce nouvel accord vise à « examiner toutes les questions liées à l’établissement potentiel de Singapour en tant que futur centre régional de l’hydrogène »

Il vise notamment à « passer en revue les conditions techniques et économiques de l’utilisation d’hydrogène produit à partir de sources d’énergie durables (solaire et éolienne) pour les vols entre Singapour et

L’utilisation de l’hydrogène pour alimenter un avion ne génère pas d’émissions de dioxyde de carbone, seulement de la vapeur d’eau.

Cependant, le processus de production nécessite de l’électricité utilisée pour l’électrolyse. Celle-ci peut être produite par des sources renouvelables (énergie solaire ou éolienne).

« Nous sommes enthousiasmés par la perspective d’un transport aérien zéro carbone avec Airbus et d’autres à Singapour », a déclaré Lee Seow Hiang, PDG du groupe aéroportuaire Changi. « C’est une démonstration claire que les technologies durables comme les piles à hydrogène peuvent coexister avec les infrastructures aéroportuaires existantes. »

Singapour est-elle prête à devenir un centre régional de l’hydrogène ?

Singapour présente certains avantages lorsqu’il s’agit de devenir un éventuel futur site de lancement international pour les avions verts. Singapour est l’une des économies les plus ouvertes et les plus connectées du monde, avec un trafic bien développé. Son aéroport compte parmi les plus grands et les plus fréquentés du monde, cela laisse donc augurer d’énormes possibilités dans un futur proche.

Quel est l’impact de cette annonce sur l’avenir du transport aérien ?

En ce qui concerne le concept d’un futur centre d’hydrogène, il s’agit certainement d’un cas parmi d’autres : des aéroports tels que Schiphol (Amsterdam), Oslo et Abu Dhabi ont déjà commencé à expérimenter cette technologie.

« Grâce à ses infrastructures de classe mondiale, à ses capacités technologiques et à son cadre réglementaire, ainsi qu’à la connectivité étendue de son trafic aérien, Singapour constitue une plateforme idéale pour concrétiser nos ambitions en matière de décarbonisation », a déclaré Mr Loo Fook Keng, chef de groupe du développement stratégique du Changi Airport Group.

Des vols verts pour très bientôt donc, partout dans le monde.