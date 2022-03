Automédication des comprimés d’Iode : Bonne ou Mauvaise idée ?

By

Les menaces russes ont poussé plusieurs Européens à se diriger vers les pharmacies pour se procurer de l’iodure de potassium. Si l’utilisation de ce comprimé est plus restrictive en France qu’ailleurs, il faut noter que les autorités des divers pays ne jugent pas utile d’en prendre actuellement.

Quand et comment utiliser les comprimés d’iode stable ?

Lorsqu’un accident se produit sur un site nucléaire, plusieurs substances radioactives peuvent être émises dans l’environnement. Ce qui expose la vie des populations environnantes. Entre autres éléments radioactifs qui sont susceptibles de se retrouver dans l’environnement, on peut citer l’iode. Lorsque l’individu inhale ces radioéléments, cela peut affecter sa thyroïde en y occasionnant un cancer. Pour éviter cela et protéger la vie des populations, les autorités les invitent souvent à aller se procurer de l’iode stable à la pharmacie. En effet, lorsque la glande thyroïde fixe suffisamment d’iode stable, elle ne pourra plus absorber les radioactifs. Ainsi, même si l’iode radioactif se retrouvait dans l’organisme suite à l’inhalation, il finit par en être éliminé par le biais des urines.

Toutefois, vous devez comprendre que le rôle de l’iode stable n’est pas celui d’un vaccin que vous prenez bien à l’avance pour ne pas contracter une maladie ou une infection. De plus, ce n’est pas un traitement que vous prenez une fois pour toutes. Ainsi, lorsqu’une installation nucléaire est attaquée et que cela peut générer la libération de radioéléments dans l’environnement, l’Autorité de Sûreté Nucléaire avise le Préfet et c’est lui qui donne l’alerte aux populations d’aller se procurer de l’iode stable en pharmacie.

Les enfants de 0 à 12 ans peuvent prendre un quart ou un comprimé d’iode. Les adultes quant à eux doivent prendre deux comprimés de 65 mg. Le médicament peut être au préalable dissous dans une boisson ou directement consommé avec de l’eau. Après cela, vous devriez être à l’abri du danger pendant 24 à 48 heures.

Faut-il prendre les comprimés d’iode après la catastrophe de Zaporijia ?

Après la catastrophe nucléaire du 04 Mars dernier, plusieurs Européens (France, Allemagne, Belgique, etc.) vont se procurer de l’iode à la pharmacie pour se protéger d’un éventuel cancer de la thyroïde. Cette précaution est pourtant inutile pour le moment selon les autorités. L’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire) s’est alors donné pour tâche de rappeler à la population les conditions d’utilisation des pastilles d’iode.

«Les comprimés d’iodure de potassium n’ont AUCUN effet sur les éléments radioactifs libérés lorsqu’une arme nucléaire est engagée.»https://t.co/QYobfKuXdk — Heidi.news (@heidi_news) March 7, 2022

Contrairement à ce que certains pourraient craindre, l’institut informe de la disponibilité d’un stock conséquent d’iode que l’Etat pourrait mettre à la disposition du public en cas de risque nucléaire. Toutefois, la prise de ces comprimés reste toujours sous l’ordre du préfet.

Pour une efficacité des comprimés, il faudrait les prendre soit une heure avant l’incident nucléaire et jusqu’à 12 heures après le rejet de ces radioéléments dans l’atmosphère. Il ne sert à rien d’en prendre plus tôt.

Ceux qui pratiquent l’automédication de l’iode sont exposés à des risques. Cela pourrait leur créer plus de dommages que de bienfaits. D’ailleurs, les autorités ont rassuré de ce que l’attaque n’a pas occasionné de libération d’iode radioactif.