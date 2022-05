Astuces nutrition : Bien planifier son alimentation après un jeûne 

Bien avant de vous impliquer dans un moment de jeûne, vous devez bien planifier votre reprise alimentaire. La période post-jeûne est toute aussi importante que la phase de préparation. Il y a une façon de remettre votre appareil digestif au top de son fonctionnement, de façon lente mais efficace. C’est ce que vous découvrirez dans cet article.

Une alimentation saine pour un retour de jeûne

Lors d’un jeûne, votre organisme s’adapte à un nouveau rythme d’alimentation. Il perd en énergie pendant cette période et un retour brusque ne lui fera pas du bien. C’est pour cela qu’il est important de bien planifier la phase de récupération. Ceci est une condition primordiale pour profiter pleinement de votre moment de privation.

Pour bien récupérer après un jeûne, vous pouvez par exemple demander un congé au service restreindre les sorties autant que possible et surtout bien surveiller votre alimentation. Faites vos provisions bien à l’avant et évitez de consommer des aliments trop gras ou en grande quantité.

Cette période de transition peut durer le même nombre de jours de jeûne que vous auriez fait. Prévoyez donc à l’avance les recettes appropriées pour ce moment. Cela vous permet d’être sûr de ce que vous mangez car le rétablissement de votre système digestif sera progressif.

Il est conseillé de privilégier lors des premiers jours de reprise alimentaire les aliments liquides (jus de légumes, soupes, etc.) et de retourner progressivement aux aliments solides.

Les astuces qui font du bien à votre système digestif

Les premiers aliments conseillés si vous voulez récupérer après un jeûne sont les fruits et les légumes. La qualité de ces derniers est non négociable. La culture doit être faite sans utilisation de pesticides. De plus, la digestion des aliments peut dépendre de chaque organisme. C’est pour cela qu’il peut vous être utile de noter tout ce que vous ressentez après avoir mangé. Vous pourrez donc mieux personnaliser vos menus en excluant tout ce qui est difficilement digéré. Vous ne devez pas brusquement faire beaucoup travailler votre appareil digestif.

Ce n’est que progressivement que vous allez insérer les épices (pas de sel, de poivre et de piment de sitôt). Vous pouvez ensuite commencer par consommer des huiles végétales, de préférence celles d’olive, de coco, de colza ou de noix. Les jours qui suivent, vous pouvez prendre des céréales sans gluten, du soja, des algues, etc. Vers la fin de la phase de transition, vous pouvez passer aux protéines animales comme la sardine, les œufs, la viande blanche, le lait (de chèvre ou de brebis surtout, etc.).

N’oubliez pas, vous venez de sortir d’une phase de privation. Rendez donc vos plats aussi attrayants que possibles et selon vos goûts. Pensez à la décoration de vos plats, à la saveur et surtout, variez les préparations.

Notez aussi que votre organisme a besoin de reprendre des forces, de récupérer plus d’éléments nutritifs. Évitez donc de faire des cuissons de fruits/légumes à très haute température. Cela permettra de conserver la valeur nutritionnelle de vos plats et de bien récupérer.

Enfin, ne mangez pas avec précipitation. Chaque bouchée doit être mastiquée le temps qu’il faut avant de passer dans l’œsophage pour le reste de son trajet.