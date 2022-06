Après la défaite contre le Danemark, les Bleus se préparent pour renverser la tendance en Croatie

La première journée de la Ligue des Nations n’a pas été des plus intéressantes pour les Bleus. Ils ont perdu face au Danemark qu’ils rencontreront encore au Mondial. En attendant, ils doivent remettre les pendules à l’heure ce lundi dans le cadre de la deuxième journée.

Défaite historique ce vendredi soir

Les Bleus n’ont pas pu tenir le pari contre le Danemark ce week-end. Ils ont perdu par un score de 2-1. Le match rentre ainsi dans l’histoire puisqu’il s’agit là de la toute première défaite des poulains de Didier Deschamps depuis l’Euro passé. Karim Benzema, moins d’une semaine après son exploit en Ligue des Champions, n’a pas forcément fait la fierté de ce grand nombre de spectateurs qui se sont déplacés pour supporter l’équipe de France. Après le but de l’avant-centre du Réal Madrid à la 51è minute, Andreas Cornelius a su montrer sa présence sur le terrain avec deux buts à la 68è et à la 88è minute. Mbappé est sorti du match blessé.

Cette défaite positionne les Bleus à la troisième place de leur groupe, derrière l’Australie et évidemment le Danemark. C’est justement celui-ci qu’ils rencontreront lors des premiers matchs de la Coupe du Monde de Novembre prochain.

Une nouvelle chance en Croatie

Pour le prochain match qui opposera la France à la Croatie (précédemment vaincue par l’Australie), plus de cinq centaines de supporters devraient se rendre disponibles. C’est la deuxième rencontre dans le cadre de cette Ligue des Nations. C’est également le match de rachat pour les Bleus qui doivent retourner la situation.

Les joueurs Français sont descendus ce dimanche à Split où le thermomètre affichait encore trente degrés à 18h au début de l’entraînement. Les conditions climatiques semblent contre les Bleus et pas forcément adaptées pour les remettre en forme avant la rencontre de ce lundi soir.

Didier Deschamps sera présent

Il faut noter que Didier Deschamps est déjà de retour après un bref congé suite au décès de son géniteur. Il a eu un point de presse ce dimanche où il s’est prononcé sur un certain nombre de sujets.

De son point de vue, les Bleus ont eu deux problèmes majeurs à savoir un problème d’alignement (défense) et un problème pour gérer la profondeur. Il faut aussi noter que ce lundi, Kimpembe va prendre les fonctions de capitaine de Hugo Lloris. Celui-ci va se faire remplacer par Mike Maignan de l’AC Milan.

Pour le match contre la Croatie, le système de défense des Bleus sera composé de quatre joueurs à savoir Pavard, Saliba, Kimpembe et Digne. Le sélectionneur des Bleus change de stratégie pour trois grandes raisons. D’abord, il avait l’habitude de dire que le système de défense à 3 permet à ses trois attaquants de donner le maximum d’eux-mêmes. Malheureusement, Mbappé et Benzema afficheraient une baisse de performances apparente en cette fin de saison. De plus, cette défense à 4 serait pour remédier au problème d’alignement et de profondeur qui auraient conduit à la défaite des Bleus le vendredi passé. Le départ de Varane pour blessure s’est vite fait ressentir. D’ailleurs, il ne sera pas là ce soir. Enfin, le système de défense à 4 est jugé plus « sécuritaire » et adapté à l’enjeu de la rencontre.