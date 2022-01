Saint-Valentin oblige Amazon Prime vous a concocté un mois de Février très romantique au niveau des sorties, mais pas que…

Découvrez tout de suite les sorties du mois de Février proposées par la plateforme de streaming d’Amazon !

Les sorties films d’Amazon Prime en Février

Au rayon film, la plateforme nous gâte puisqu’elle ressort des placards de vieux classiques que l’on prendra à coups sûrs beaucoup de plaisir à voir ou revoir. Mais ce sera également l’occasion de découvrir des films originaux parmi lesquels se situent des petites pépites.

Fast & Furious : Les 7 premiers volets de la saga

Vous aimez les courses poursuite en voiture et l’action ? Ça tombe très bien puisqu’Amazon Prime met la série de films Fast & Furious à l’honneur au mois de Février. Ce sera l’occasion d’assister à des courses poursuites endiablées au volant de bolides accompagnés par Vin Diesel et le regretté Paul Walker. Voilà des soirées bien animées en perspective.

Top Gun

Envie de vous envoler avec Tom Cruise ? C’est possible avec la mise en ligne de Top Gun. Ce classique de 1986 met en scène Tom Cruise dans le rôle de Pete Mitchell. Ce jeune lieutenant surnommé Maverick devra affronter des situations périlleuses à bord de son avion. Mais attention, l’amour n’est pas très loin…

Manchester by the sea

Ce film de Kenneth Lonergan sorti en 2016 est un drame romantique dans lequel Casey Affleck va devoir affronter son passé. Très beau film, très émouvant.

Forrest Gump

Quand on vous disait qu’Amazon ressortait les classiques en Février. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce chef d’œuvre au 6 oscars ! Alors accompagnez Forrest Gump dans l’histoire extraordinaire de sa vie de 1940 aux années 90. Si vous ne l’avez jamais vu, on vous le conseille !

Shutter Island

Ce thriller haletant signé Martin Scorsese est sans doute l’un des films les plus troublants qui ait été réalisé. Le film adapté du roman du même nom met en scène Leonardo Dicaprio dans le rôle de Teddy Daniels, un enquêteur envoyé enquêter sur une disparition dans un hôpital psychiatrique.

Le flic de beverly hills 1 & 2

Quoi de mieux pour se détendre que de faire confiance à l’inimitable Eddy Murphy. Dans les deux volets de la saga du Flic de Beverly Hills vous accompagnerez le lieutenant Axel Foley dans ses investigations aussi drôles que palpitantes.

Ex Machina

Vous êtes fan de science fiction ? Alors ce thriller est fait pour vous ! Ce film autour de l’intelligence artificielle vous fascinera autant qu’il vous passionnera.

Sex and the city the movie

On retrouve les 4 protagonistes de la série du même nom 4 ans plus tard. Les quatres copines se sont posées et vivent une vie de new yorkaises épanouies mais attention, derrière l’apparence d’une vie paisible peuvent se cacher certains rebondissements…

Lolita malgré moi

Cette comédie romantique nous replonge dans la cour du lycée ou Cady Heron (Lindsay Lohan) doit se faire accepter par ses camarades. Elle devra pour cela prendre tous les codes de la parfaite lolita malgré elle…

Free love

Ce film dramatique met l’amour à l’honneur. Laurel, une jeune inspectrice, tombe amoureuse de Stacie. Mais leur amour devra affronter les rouages administratifs pour être reconnu…

La science des rêves

Cette comédie romantique signée Michel Gondry met en scène Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg. Stéphane un rêveur introverti rencontre la femme de ses rêves mais celle-ci le repousse. Il va donc devoir la conquérir en lui faisant découvrir son monde…

Steve Jobs

Dans ce biopic retraçant la vie du fondateur d’Apple, Michael Fassbender incarne un Steve Jobs plus vrai que nature.

50 Shades of grey

Le film tiré du livre vendu à des millions d’exemplaires donne très chaud. Retrouvez l’idylle ultra sensuelle entre deux passionnés.

E.T

Retombez en enfance avec ce chef-d’œuvre de Steven Spielberg. E.T l’extraterrestre échoué sur Terre fera tout pour rentrer à la maison et sera aidé dans sa tâche par le jeune Eliott.

The Witch

Halloween est passé depuis longtemps mais si vous aimez vous faire peur Amazon Prime vous en donne l’occasion avec The Witch. On y retrouve Anya Taylor-Joy (The Queen Gambit ou encore Peaky Blinders) dans le rôle de Thomasin. Ce thriller d’épouvante se déroule en 1630. Un jeune couple va faire face à la disparition inexpliquée de l’un de leurs enfants…

Les dessins animés ajoutés sur Amazon Prime en Février

Parce qu’Amazon Prime pense également aux enfants (et aux grands enfants), la plateforme va également mettre à l’affiche des dessins animés en Février.

Les trolls

Dans ce dessin animé on suit des petites créatures aux cheveux fluos. Ils nous entraînent dans des aventures pleines d’entrain où elles devront affronter de grands dangers…

Madagascar

Bonne humeur et rythmes endiablés sont à l’honneur pour les animaux du zoo de New-York. Les enfants vont à coups sûrs adorer ce dessin animé plein d’humour et d’aventures.

Kung fu panda 3

Dans ce troisième volet de la saga, le panda Po retrouve son père. Ce sera l’occasion pour les deux pandas de voyager ensemble vers des aventures palpitantes…

Dragons 2

Harold et Krokmou vont devoir tout faire pour préserver la paix dans cet épisode. Un beau combat plein de belles valeurs desquelles dépendront le destin des deux espèces (hommes et dragons).

Comme des bêtes

Vous vous demandez ce que font votre chat ou votre chien lorsque vous n’êtes pas là ? Eh bien “comme des bêtes” va vous le montrer. Et attention ça peut décoiffer…

Les séries disponibles sur Amazon Prime en Février

Enfin comment terminer les sorties de Février sur Amazon Prime sans aborder les séries ? On retrouve dans le programme de Février des nouveautés, des classiques mais également des nouvelles saisons très attendues.

The fabulous Mrs Maisel

Cette série originale Amazon revient pour une saison 4. Cette fois ci Midge a trouvé un travail mais va devoir faire face à ce que cela implique…

Reacher

C’est une nouveauté pleine de testostérone. On y fait la connaissance de Jack Reacher. Un militaire vétéran solitaire. Accusé, il va devoir lutter pour prouver son innocence…

Totems

L’action de cette série d’espionnage prend place en pleine Guerre Froide. Les services secrets français, CIA et KGB vont se rencontrer et se lier d’amour. Mais cet amour est-il sincère ?

With love

Cette mini série nous fait entrer dans la vie de la famille Diaz. Amour, fêtes et rencontres sont au rendez-vous.

L’intégrale de Melrose place

Retrouvez les saisons 7 de Melrose Place. Cette série entre drame et amour se déroule dans les quartiers défavorisés de Los Angeles. On suit avec passion le quotidien de chacun des protagonistes de Melrose Place.

Vous l’aurez compris, Amazon Prime vous réserve un programme chargé pour ce mois de Février. Et ça tombe bien parce qu’il fait froid, donc ce n’est peut être pas plus mal de rester sous la couette devant un bon film.