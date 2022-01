C’est un grand évènement qui a eu lieu cet après midi à l’aéroport Ahmed Sékou de Conakry. Un peu plus de 4 mois après avoir été destitué par les troupes du colonel Mamadi Doumbouya, l’ex président Alpha Condé a été autorisé à quitter la Guinée pour se faire soigner. Cette autorisation est toutefois limitée puisqu’il a été conclu avec le CNRD que l’ancien chef d’Etat devrait être de retour d’ici un mois.

Alpha Condé : Un président déchu assigné à résidence

Pour comprendre la situation actuelle il faut remonter au 5 Septembre dernier. Après avoir tenté de briguer un 3ème mandat de suite, Alpha Condé avait été démis de ses fonctions par le CNRD.

Le colonel Mamadi Doumbouya (leader du CNRD), s’était alors proclamé président de la Guinée par intérim et avait placé le président déchu à l’isolement.

L’ancien chef d’Etat guinéen physiquement affaibli

Placé à l’isolement, l’ancien président avait été privé de contact pendant plusieurs semaines. Personne à l’exception de son médecin personnel (M. Kaba) n’avait donc eu le droit de rentrer en contact avec M. Condé.

Privé de ses proches et placé dans des conditions de détentions précaires, le président déchu avait donc vu sa santé décliner. Le colonel Doumbouya l’avait alors autorisé à rejoindre la résidence de son épouse.

Une situation instable en Guinée

L’assignation à résidence de l’ancien Homme d’Etat a engendré la mobilisation de ses plus proches soutiens et plongé la Guinée dans l’instabilité. De nombreuses échauffourées avaient alors eu lieu dans le pays entre les partisans du président déchu et les forces militaires au pouvoir.

Face à la situation tendue que connaît la Guinée, la CEDEAO a à plusieurs reprises demandé à la junte de bien vouloir faire un geste d’apaisement et permettre à Alpha Condé de quitter le pays.

C’est chose faite puisque l’ex chef d’Etat a décollé cet après-midi en direction d’Abu Dhabi.

Direction les Emirats Arabes Unis pour Alpha Condé

A 14 heures ce 17 Janvier, l’ex chef d’Etat a pris place dans un avion Gulfstream à l’aéroport Ahmed Sékou de Conakry. Il a embarqué en compagnie de ses gardes du corps, d’un représentant du CNRD et de son docteur personnel.

Le Gouvernement de transition a indiqué que l’ancien président fera une escale en Egypte avant de rejoindre Abou Dhabi

Cette décision va dans le sens de l’annonce du 31 Décembre faite par le colonel Doumbouya. Ce dernier avait alors promis qu’il autoriserait Alpha Condé à aller se faire soigner à l’étranger.

Une décision qui doit forcément ravir l’ex président qui était jusqu’alors dans une situation plus que délicate dans son pays. Toutefois le soulagement sera de courte durée puisque l’autorisation délivrée à Alpha Condé n’est que provisoire.

Une sortie du pays limitée dans le temps

Il a été conclu entre les parties qu’Alpha Condé n’avait l’autorisation de ne s’absenter que pour une durée d’1 mois. Après avoir reçu les soins nécessaires, ou avant si son état s’améliore, l’ex chef d’Etat devra donc retourner dans son pays.

Une telle décision est-elle en mesure de ramener l’apaisement dans le pays ? Affaire à suivre…