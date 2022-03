Affaire Mbappé : Ce que vous ne saviez peut-être pas !

Un événement majeur ayant marqué le début des stages des Bleus ces dernières heures est l’acte de boycott de l’international Mbappé. Le jeune joueur de 23 ans ne s’est pas présenté aux séances marketing. Voici ce que vous ne savez peut-être pas sur cette histoire.

La traditionnelle séance marketing

Mbappé ne s’est pas présenté mardi passé à la séance markéting qui est pourtant l’une des obligations des internationaux de l’Équipe de France. C’est généralement après cette matinée marketing que le stage des Bleus commence à Clairefontaine.

Les partenariats jouent un rôle important pour le Fédération Française de Football et les 12 principaux partenaires de l’équipe nationale de football lui permettraient de récolter jusqu’à 100 millions d’euros et plus. C’est ainsi que la FFF présente à chaque international convoqué dans l’équipe de France pour la première fois un contrat. En le signant, le joueur accepte de servir à des fins publicitaires pour l’entreprise partenaire. La popularité et l’image des joueurs est ainsi ce qui est mis sur le plateau. Il s’agit d’une initiative de Le Graët qui remonte aux années 2010, notamment après la coupe du monde.

Il faut néanmoins noter que des séances similaires sont instaurées par d’autres fédérations dans le monde, notamment en Espagne ou en Italie. Le principe reste tout de même à polémique et objet de sérieux débats juridiques.

Quelles seraient les principales raisons de Mbappé ?

L’acte étant largement mal pris par la Fédération Française de Football, plusieurs médias évoquent quelques raisons qui auraient pu motiver cet acte chez l’attaquant parisien. Le chef de la Fédération, M. Noel Le Graët n’aurait pas réussi à le faire changer d’avis. La nouvelle a été publiée sur les principaux médias sportifs notamment L’Equipe, RMC et Le Parisien.

L’une des raisons évoquées est d’ordre éthique et moral. Kylian se sentirait mal à l’aise de faire la publicité de certaines marques partenaires de l’Équipe de France. Certaines de ces enseignes iraient à l’encontre de ses idéologies et principes de vie. En effet, il serait très impliqué aux côtés des enfants en essayant de leur assurer une bonne nutrition. Il souhaiterait désormais être davantage prudent dans l’utilisation de son image à des fins commerciales.

Difficile de le faire changer d’avis

Mbappé est connu pour soutenir les œuvres caritatives. La prime qui lui était versée en 2018 en tant que champion du monde, soit 300000 euros, a été offerte en totalité à une association qui travaille pour l’épanouissement des enfants handicapés.

Ce refus de Kylian Mbappé pourrait mettre à juste titre la FFF dans l’embarras. En effet, celui qui s’oppose à cette traditionnelle séance est l’un des joueurs les plus prisés dans le monde du football. Son image est très importante pour la structure de Le Graët.

Le journal L’Equipe rapporte que l’avocate du jeune attaquant aurait déjà saisi la Fédération Française de Football pour discuter de la question quelques mois passés. N’ayant probablement pas obtenu gain de cause, elle aurait conseillé à son client de boycotter simplement les opérations marketing. Mbappé veut désormais donner son accord avant l’utilisation de sa photo. De plus, il milite pour que ces fonds récoltés soient utilisés pour le développement du football amateur.