Acheter des vêtements d’occasion en ligne : est-ce profitable à l’environnement ?

Les plateformes de vente/d’achat de vêtement d’occasion sur internet n’ont pas un impact nul sur l’environnement comme certains pourraient le penser. Si le marché n’est pas mauvais en soi, voici quelques pistes pour sauver l’environnement !

L’essor des sites de vente de vêtements d’occasion sur internet

Les défenseurs de l’environnement pencheraient plutôt pour l’achat de vêtements d’occasion au détriment des vêtements neufs. Cependant, la réalité semble être toute autre, ce qui pousse certains experts à prendre avec des pincettes les sites de vente de vêtements d’occasion en ligne.

De plus, il faut bien avouer que les ventes de vêtements d’occasion ont considérablement augmenté ces dernières années. L’IFM (Institut Français de la Mode) explique par exemple qu’entre 2010 et 2019, les utilisateurs de vêtements de seconde main ont passé de 15 % à 40 %. L’une des applications les plus utilisées par ces derniers est Vinted. Plus de 11 millions de Français l’utiliseraient.

En effet, Vinted est une application grâce à laquelle vous pouvez faire vos achats d’articles de mode juste en quelques secondes. Il est aussi possible d’y vendre des vêtements et autres articles de cette catégorie. Les statistiques montrent une moyenne de 2.2 articles échangés par seconde via Vinted.

Pas forcément une alternative aux vêtements neufs

Une thèse publiée à l’université de Lille sur le sujet explique que les sites de vente de vêtements d’occasion permettraient à certaines personnes de vendre leurs vêtements et ainsi augmenter leur pouvoir d’achat pour ensuite investir dans le marché du neuf. Ceci est bien contraire à ce que l’on pourrait se faire comme perception initiale.

Cette étude semble confirmée par la plateforme Vestiaire Collective d’échange de vêtements d’occasion de luxe. Selon celle-ci, près d’un tiers des vendeurs qui s’en servent finissent par se tourner vers des articles neufs. Plusieurs de ces plateformes de vente de vêtements de seconde main encourageraient juste le développement des marchés d’articles neufs.

Les sites d’occasion en ligne et le bilan carbone

Par rapport au bilan carbone lié au marché des vêtements d’occasion, tout n’est certainement pas reluisant. Aucune étude ne s’est véritablement consacrée à cela mais la moyenne de 2,2 échanges annoncée par exemple sur Vinted pourrait bien inquiéter les écologues. Certains utilisateurs font même des commandes de vêtements un peu loin de leurs domiciles et doivent aller les chercher. Des quantités considérables de tels colis circuleraient chaque jour sur les routes françaises.

Par ailleurs, même sur les sites qui obligent les utilisateurs à commander des articles à proximité, l’impact carbone n’est pas négligeable. Plusieurs serveurs sont en général utilisés par ces derniers pour le stockage de toutes ces données. Tout cela a une influence sur la consommation électrique mondiale, ce qui alourdit aussi le bilan carbone.

Que faire ?

Concrètement, il faut retenir que le marché d’occasion est loin d’être à interdire. Il présente un grand nombre d’avantages. Cependant, certaines précautions sont à prendre pour réduire l’impact environnemental.

Acheter uniquement quand vous en avez vraiment besoin

Privilégier les plateformes de vente de vêtements d’occasion éthiques

Les boutiques physiques, les friperies ou les trocs seraient meilleurs

Ainsi, vous réduirez votre bilan carbone et apporterez un coup de pouce à l’environnement.