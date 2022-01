Plus rapide, plus efficace, moins énergivore… La 5G était annoncée comme une révolution fracassante dans le milieu de la téléphonie mobile. Mais pour le moment, il semblerait que la technologie tant vantée ait du mal à faire son chemin.

Etat des lieux de la 5G en France…

La 5G : Les promesses des opérateurs

Lors de son lancement en Décembre 2020, les opérateurs de téléphonie mobile promettaient une technologie révolutionnaire, capable d’augmenter considérablement le débit des données mobiles. C’est donc en grandes pompes que le réseau 5G, suscitant de nombreuses attentes, avait été mis en marche.

Le succès se fait attendre pour la 5G en France

Le problème c’est qu’un an après son lancement, la 5G peine à séduire les français. Il suffit pour s’en convaincre de regarder les chiffres avancés par l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques).

L’institution estime que, fin 2021, le réseau 5G comptabilisait environ 1,5 million d’utilisateurs dans l’hexagone. Ce qui est bien peu comparé au 72 millions de numéros de téléphones recensés en France.

Avec seulement 1% des abonnements mobiles, il semblerait donc que la révolution annoncée mette plus de temps que prévu.

Pourquoi les français boudent-ils ce nouveau réseau ?

Des promesses pas tenues par la 5G

La première raison du désamour des français pour la 5G réside en partie dans la difficulté du réseau à tenir ses promesses. En effet, le débit ultra rapide promis en Décembre 2020 est loin d’être aussi rapide que cela.

La faute sans doute à des antennes 5G encore trop peu répandues sur le territoire. Même si la carte s’étend peu a peu, il est pour le moment difficile d’obtenir des performances égales dans toute la France.

Mais la pose de nouvelles antennes au cours de l’année pourrait bien partiellement régler le problème de performances.

Des conditions trop contraignantes pour bénéficier d’un avantage minime

Les conditions pour bénéficier du réseau est la deuxième cause du manque d’engouement autour du produit. Pour bénéficier d’une couverture 5G les utilisateurs doivent aujourd’hui réunir plusieurs critères :

Avoir un téléphone compatible 5G

Avoir un abonnement 5G

Se situer dans une zone couverte par le réseau

Face aux performances plus que mitigées de la 5G, il est donc logique que les consommateurs aient du mal à se résoudre à payer un nouvel appareil mobile et souscrire un nouveau forfait pour des bénéfices si peu évidents.

La 5G est-elle dangereuse ?

La dernière cause de méfiance, et peut-être la principale, réside bien évidemment dans les effets encore peu connus des ondes 5G sur les organismes vivants. Pour l’heure l’ANFR estime que la 5G n’est pas plus dangereuse que les autres types d’ondes mais affirme continuer à surveiller son effet pour avoir des données sur le long terme.

Si 2021 a été une année de développement timide pour la 5G, il reste donc à voir si 2022 sera plus propice à un meilleur débit…