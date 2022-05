Même les chats les mieux élevés peuvent commencer à faire des bêtises s’ils s’ennuient. Eh oui, un chat a besoin d’être régulièrement stimulé. Donc s’il n’a rien à faire il trouvera des moyens de s’amuser, parfois au détriment de vos meubles et de votre décoration…

Heureusement, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour que votre chat soit occupé et ne fasse pas de bêtises. Voici cinq conseils pour occuper votre chat.

Mettez plusieurs griffoirs à sa disposition

Les chats ont besoin de gratter et griffer. Cela leur permet de faire leurs griffes et de s’étirer. Il est donc important de disposer plusieurs griffoirs chez vous afin qu’ils puissent donner libre court à leur instinct naturel. Et cela pourrait être très salvateur pour votre canapé ou vos rideaux.

Installez un arbre à chat

Une autre façon d’occuper votre chat est de lui fournir un espace où grimper. Eh oui, les chats adorent être en hauteur. Un grand arbre à chat lui permettra donc de grimper et d’explorer, tout en observant ce qui se passe un peu partout.

Petit conseil : Les chats adorent regarder par la fenêtre, ils pourraient littéralement y passer des heures entières. Alors n’hésitez pas, si possible, à placer l’arbre à chat à proximité d’une fenêtre.

Proposez des mangeoires puzzle

Si votre chat se lasse de sa gamelle, pensez à lui offrir des mangeoires à puzzle. Celles-ci peuvent être très amusantes pour votre petit félin. En plus cela le force à “chasser” ses repas. Il pourra ainsi plus facilement garder la ligne.

Prévoyez des moments de jeu

Votre chat a besoin d’occasions de jouer, de poursuivre et de chasser. Il est donc primordial de disposer une variété de jouets dont il pourra profiter seul ou avec vous :

puzzle interactif

plumes sur des bâtons

des lasers

etc.

Tout ces petits jeux contribueront à maintenir le cerveau de votre chat en éveil.

Cela permet d’éviter l’ennui et de garder votre chat occupé.

Passez du temps avec votre chat

Surtout, n’oubliez pas que passer du temps avec votre chat est un excellent moyen d’éviter qu’il ne s’ennuie. Que vous jouiez ensemble ou que vous passiez simplement du temps ensemble, il est important d’interagir régulièrement avec votre chat. Cela le rendra heureux et lui donnera l’attention dont il a besoin.

Nous espérons que ces conseils vous aideront à garder votre chat occupé. Vous avez d’autres conseils à partager ? N’hésitez pas à nous en part !