26è jour de guerre en Ukraine : que retenir ?

Moins d’un mois après l’invasion de la Russie en Ukraine, on continue d’enregistrer plusieurs morts et d’importants dégâts matériels. Le week-end a été particulièrement mouvementé dans la capitale, kiev. Voici ce qu’il faut retenir de la guerre Russie-Ukraine au 21 mars 2022.

L’Ukraine refuse de capituler

Les pertes en vies humaines ne cessent d’augmenter dans le cadre des affrontements armés entre la Russie et l’Ukraine. Dans la nuit du dimanche 20 à ce lundi 21 mars, les troupes de Vladimir Poutine ont attaqué un centre commercial de la capitale. Malgré le bilan qui s’alourdit et l’appel à la capitulation, l’Ukraine n’entend pas du tout baisser les armes.

A l’aube, on dénombrait un minimum de six morts suite aux bombardements du centre commercial Retroville. Des étages incendiés aux véhicules explosés, le bilan matériel est tout aussi important. Au moins un mort aurait été retiré des ruines du bâtiment.

Un membre du gouvernement ukrainien, Mme Iryna Vereshchouk a annoncé la position du pays. Selon les propos rapportés par Ukrainska Pravda, l’Ukraine ne déposera pas les armes. La ville de Marioupol hébergerait actuellement plusieurs centaines de milliers d’habitants privés d’eau, de nourriture et d’électricité.

🇺🇦 INTERVIEW. Iryna Verechtchouk, vice-Première ministre d’Ukraine : «Poutine exerce une vengeance personnelle sur les habitants de #Marioupol, c’est une punition pour leur refus de la tutelle russe»



Par @CelianMace avec 📷 @rafyag https://t.co/i606PyHxk5 — Libération (@libe) March 21, 2022

Toutefois, le Président Ukrainien aurait laissé entendre sur CNN, une chaîne américaine, qu’il serait prêt à faire des négociations avec Vladimir Poutine pour un dénouement de cette crise. Pour lui, seules des négociations fructueuses pourraient éviter de déboucher sur la troisième guerre mondiale.

Fuite de gaz dans une usine à Soumy

Toujours dans la nuit, soit à 4h30, une bonne partie de l’ammoniac utilisé par l’usine Sumykhimprom pour la production de ses engrais a fuité. A l’heure actuelle, il n’est pas possible de dire avec précision les causes de cet incident. Cependant, des mesures d’urgence sont prises pour protéger les populations environnantes, situées jusqu’à 2.5 kilomètres de rayon de l’entreprise. Il faut essentiellement noter que l’ammoniac est un gaz qui est moins dense, donc plus léger que l’air. C’est pour cela que les populations doivent se réfugier dans des bâtiments peu hauts ou carrément dans des caves.

Quelques ouvriers de Tchernobyl, la centrale nucléaire ukrainienne, pourront rejoindre leurs domiciles ce lundi. L’AIEA, l’agence internationale en charge du nucléaire déplorait les conditions difficiles dans lesquelles ceux-ci ont eu à travailler ces trois dernières semaines.

Les Etats-Unis engagés

Après la mise en garde des Etats-Unis et après de longs moments de neutralité, la Chine laisse entendre par son ambassadeur aux USA, qu’elle n’aiderait pas militairement la Russie. Cette annonce a été faite après l’échange (entre Joe Biden et Xi Jinping) tenu le vendredi 18 mars passé. Au cours de cette séance, le Président des Etats-Unis s’est assuré de faire comprendre à son homologue les « conséquences » qui pourraient découler de son éventuelle décision d’aider Moscou sur le plan matériel dans le cadre de cette guerre.

Ce vendredi25 mars, le patron de la Maison Blanche sera accueilli par son homologue de la Pologne Au menu de cette rencontre, il sera question des actions entreprises par l’Occident pour préserver les droits de l’homme qui seraient mis en péril par cette « guerre injustifiée » entre la Russie et l’Ukraine.