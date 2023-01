10 recettes pour passer l’hiver en bonne santé

L’hiver est arrivé et nous souhaitons tous nous garder en bonne santé. Heureusement, il existe des recettes savoureuses et faciles à préparer qui peuvent nous aider à rester en forme pendant la saison.

En plus de préparer des recettes faibles en calories et saines, vous devez éviter de consommer des aliments transformés et des produits contenant des graisses saturées. L’alimentation est l’une des meilleures armes pour conserver notre santé et notre bien-être pendant l’hiver.

Voici 10 recettes saines pour passer l’hiver en bonne santé !

1. Soupe de carottes faible en calories

Ingrédients :

800 grammes de carottes

1 oignon

1 gousse d’ail

1 litre de bouillon de poulet

1 cuillère à soupe de cumin

1 cuillère à soupe de coriandre en poudre

Sel, poivre et 1 cuillère à café de miel

Instructions :

Épluchez et coupez en cubes les carottes

Épluchez l’oignon et coupez-le en petits morceaux

Épluchez l’ail et hachez-le

Faites chauffer un peu d’huile dans une casserole et faites-y revenir l’oignon et l’ail jusqu’à ce qu’ils soient tendres

Ajoutez les carottes, le cumin, la coriandre et le bouillon de poulet

Portez à ébullition puis réduisez le feu et laissez mijoter pendant environ 30 minutes

Une fois que les carottes sont tendres, écrasez-les à l’aide d’un presse-purée ou d’un mixeur

Assaisonnez avec du sel, du poivre et du miel et servez bien chaud

Les carottes sont une excellente source de vitamine A, qui est essentielle pour une bonne santé des yeux et de la peau et pour une bonne immunité contre les maladies. En plus d’être faible en calories, cette soupe est très nutritive et riche en antioxydants.

2. Salade de chou rouge et de quinoa

Ingrédients :

200 grammes de quinoa

2 têtes de chou rouge

2 carottes

2 oignons

2 gousses d’ail

1 poivron

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 citron

Sel et poivre

Instructions :

Rincez le quinoa à l’eau froide et faites-le cuire dans une casserole avec 200 ml d’eau

Portez à ébullition et laissez mijoter pendant 10 minutes

Épluchez et coupez en dés les carottes, le poivron et les oignons

Épluchez et hachez l’ail

Épluchez le chou rouge et coupez-le en lanières

Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle et faites-y revenir le chou et les légumes pendant 5 minutes

Ajoutez le quinoa cuit et mélangez bien

Assaisonnez avec le jus de citron, le sel et le poivre et servez

Le quinoa est riche en protéines d’excellente qualité et le chou rouge est une source de vitamine C et de vitamine K. En plus de cela, le chou rouge est riche en antioxydants et en fibres alimentaires, ce qui en fait un choix idéal pour votre santé.

3. Curry de légumes

Ingrédients :

1 oignon

2 carottes

1 poivron

200 grammes de champignons

200 grammes de courgettes

3 gousses d’ail

2 cuillères à soupe de pâte de curry

800 ml de lait de coco

1 cuillère à café de sucre de canne

Sel et poivre

Instructions :

Épluchez et coupez le poivron, les carottes et l’oignon en petits morceaux

Épluchez et hachez l’ail

Faites chauffer un peu d’huile dans une casserole et faites-y revenir l’oignon, l’ail et les légumes pendant 5 minutes

Ajoutez la pâte de curry et mélangez bien

Versez le lait de coco, le sucre et mélangez

Portez à ébullition et laissez mijoter pendant environ 10 minutes

Assaisonnez avec du sel et du poivre et servez

Le lait de coco est riche en vitamines et en antioxydants et permet d’ajouter du goût et de l’onctuosité à la préparation. De plus, le curry est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et pour ses vertus thérapeutiques.

4. Wrap de légumes grillés

Ingrédients :

2 poivrons

2 oignons

2 carottes

2 aubergines

2 courgettes

3 gousses d’ail

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

4 wraps de blé entier

Sel et poivre

Instructions :

Épluchez et coupez le poivron, les oignons, les carottes, les aubergines et les courgettes en petits morceaux

Épluchez et hachez l’ail

Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle et faites-y revenir les légumes pendant 10 minutes en remuant de temps en temps

Faites chauffer les wraps dans une poêle et étalez les légumes dessus

Roulez les wraps et servez

Le blé entier est riche en vitamines et en fibres alimentaires, ce qui en fait un bon choix pour votre alimentation. Ce wrap de légumes grillés est parfait pour un repas rapide et sain.

5. Salade de quinoa et de poulet

Ingrédients :

200 grammes de quinoa

1 avocat

200 grammes de poulet cuit

1 tomate

2 poivrons

1 oignon

2 gousses d’ail

2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

Sel et poivre

Instructions :

Rincez le quinoa et faites-le cuire dans une casserole avec 200 ml d’eau

Portez à ébullition et laissez mijoter pendant 10 minutes

Épluchez et coupez l’avocat, la tomate, le poivron et l’oignon en cubes

Épluchez et hachez l’ail

Faites chauffer un peu d’huile dans une poêle et faites-y revenir l’ail et les légumes pendant 5 minutes

Ajoutez le poulet et mélangez bien

Versez le quinoa cuit et mélangez bien

Assaisonnez avec le vinaigre balsamique, le sel et le poivre et servez

Le quinoa et le poulet sont des sources de protéines de haute qualité et les légumes sont une riche source de vitamines et de minéraux. L’avocat et le vinaigre balsamique ajoutent des graisses saines et des saveurs exceptionnelles à la préparation.

6. Soupe de lentilles

Ingrédients :

200 grammes de lentilles vertes séchées

1 oignon

2 gousses d’ail

1 carotte

1 poivron

1 litre de bouillon de légumes

1 cuillère à café de cumin

2 cuillères à soupe de jus de citron

Sel et poivre

Instructions :

Rincez les lentilles et faites-les cuire dans une casserole avec 500 ml d’eau pendant 20 minutes

Pelez et hachez l’oignon, l’ail, la carotte et le poivron

Faites chauffer un peu d’huile dans une casserole et faites revenir les légumes pendant 5 minutes

Ajoutez le bouillon de légumes, le cumin et mélangez bien

Portez à ébullition et laissez mijoter pendant 10 minutes

Ajoutez les lentilles cuites, assaisonnez avec le jus de citron, le sel et le poivre

et servir.

Les lentilles sont riches en fibres, en vitamines et en minéraux. Elles apportent à votre corps des nutriments essentiels qui peuvent favoriser la régularité des selles tout en vous aidant à maintenir un poids sain. Cette délicieuse soupe est idéale pour le déjeuner ou le dîner.

7. Riz brun aux légumes

Ingrédients :

200 grammes de riz brun

1 oignon

2 gousses d’ail

2 carottes

2 poivrons

100 ml de bouillon de légumes

Sel et poivre

Instructions :

Rincez le riz et faites-le cuire dans une casserole avec 500 ml d’eau pendant 25 minutes

Épluchez et hachez l’oignon, l’ail, les carottes et les poivrons

Faites chauffer un peu d’huile dans une poêle et faites revenir les légumes pendant 5 minutes Ajoutez le bouillon de légumes et mélangez bien.

Portez à ébullition et laissez mijoter pendant 10 minutes.

Ajoutez le riz cuit, assaisonnez de sel et de poivre.

Servez chaud.

Le riz brun regorge de fibres, de minéraux, de vitamines et de glucides sains qui vous donneront de l’énergie tout au long de la journée. Ce plat savoureux et nutritif est le moyen idéal de profiter d’un repas sain.

8. Frites de patate douce au four

Ingrédients :

2 patates douces

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

Instructions :

Préchauffez le four à 200°C/400°F.

Pelez et coupez les patates douces en lanières. Placez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.

Arrosez-les d’huile d’olive, assaisonnez-les de sel et de poivre et mélangez-les bien.

Faites cuire au four préchauffé pendant 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

Servir chaud.

Les patates douces sont une excellente source de fibres alimentaires, de vitamines A, C, E et K ainsi que d’acides gras essentiels. Le processus de cuisson permet de conserver les nutriments, ce qui en fait un plat d’accompagnement sain pour tous les repas.

9. Asperges rôties

Ingrédients :

300 grammes d’asperges

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

Instructions :

Préchauffez le four à 200°C/400°F.

Rincez les asperges et coupez-les en morceaux de 2 à 3 cm.

Placez-les sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé.

Arrosez d’huile d’olive, assaisonnez de sel et de poivre et mélangez bien.

Faites cuire dans le four préchauffé pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que les asperges soient tendres.

Servir chaud.

Les asperges sont riches en fibres, en vitamines A, C et K, en folates, en calcium et en magnésium. Il peut aider à promouvoir un système digestif sain et à fournir à votre corps des nutriments essentiels pour vous maintenir en pleine forme pendant l’hiver.

10. Pommes au four

Ingrédients :

4 pommes

2 cuillères à soupe de sucre brun

2 cuillères à soupe de beurre

1 cuillère à café de cannelle

Instructions :

Préchauffez le four à 200°C/400°F.

Épépinez les pommes et placez-les sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé.

Arrosez chaque pomme d’une cuillère à soupe de sucre brun, d’une cuillère à soupe de beurre et saupoudrez de cannelle en poudre.

Faites cuire dans le four préchauffé pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que les pommes soient dorées.

Servir chaud comme dessert ou comme collation.

Les pommes sont riches en vitamines, en minéraux et en protéines, elles constituent donc un en-cas ou un dessert idéal. Les pommes cuites au four sont également pauvres en graisses et en calories, ce qui en fait une excellente friandise saine pour les jours d’hiver.

Avec ces 10 recettes, vous pouvez profiter de repas délicieux et nutritifs pendant les mois d’hiver. Vous n’avez pas à faire de compromis sur le goût pour rester en bonne santé ! Mangez bien et restez en forme !

Bonne cuisine ! 🙂