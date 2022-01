L’émission de série-réalité à commencer sur TFX depuis quelques semaines. 11 femmes et 10 hommes sont ensemble, chacun à son match parfait dans la villa, il suffit de découvrir qui il est pour gagner 200 000 euros à la fin du jeu.

Ne pas confondre crush et match

Si pour le moment, aucun match parfait n’a été trouvé, et seulement deux faisceaux lumineux se sont allumés lors des deux cérémonies des matchs qui ont lieu en fin de semaine, c’est peut être parce que chaque joueur joue perso, en n’écoutant que leur attirance, sans creuser. Si ce jeu a été créé, c’est pour aller au-delà des apparences. Les joueurs sont tous des acteurs de télé-réalité connus qui savent très bien que l’apparence est parfois trompeuse et que l’amour va plus loin.

Sarah Lopez et Tom Brusse

On ne sait toujours pas si les deux tourtereaux sont match parfait. Ce qui est sûr, c’est que dans la vraie vie : ça match ! Ils sont ensemble depuis l’émission. Cela fait 4 mois qu’ils vivent le parfait amour et on leur souhaite que cela continue encore longtemps.

Anthony Matéo et Romane

Anthony Mateo avait commencé une histoire d’amour secrète avec Charlotte, Romane quant à elle, avait eu un léger rapprochement avec Giovanni. Finalement, on apprend très vite que Anthony et Romane se donnent rendez-vous dans la nuit pour passer du temps ensemble.. Si toute la villa est contre eux à leur réveil, le futur couple va sans doute vivre une idylle car aujourd’hui, les deux amoureux semblent s’être trouver, pour le meilleur comme pour le pire !

Marie, Niccolo et Virginie : le trouple de l’aventure

Niccolo et Virginie sont les deux ex qui se disputaient sans arrêt durant la bataille des couples. Virginie a intégré l’aventure alors que Niccolo était en couple avec Marie. Leur histoire était jolie avant que Virginie ne fasse tout pour les séparer, une mission qu’elle a pris à cœur et qu’elle a accomplie avec succès. Entre ex, peut-on vraiment être un match parfait ?

Des futurs couples a suivre de très près

L’aventure continue et on a hâte de savoir la suite. Qui de Anissa et Manon, Jordan va bien pouvoir choisir pour l’accompagner dans la love machine mais aussi dans vie ? Entre la nouvelle arrivante et Lila, Ahmed va-t-il arriver à faire un choix ? Est-ce que Lola va arriver à trouver son match mais surtout est-ce qu’elle va arriver à trouver quelqu’un qui lui correspond ? Dans la villa de Maître Gims, les aventures se suivent et ne se ressemblent pas. Vivement de savoir si oui ou non, ils vont réussir leur quête du grand amour !

Couple ou match parfait

Les deux couples sont parfaitement en symbiose et tout va bien pour eux. L’émission nous révèlera bientôt si les tourtereaux étaient bel ou bien match ou si parfois, l’amour est plus fort que la physique et va au-delà des questionnaires mathématiques !