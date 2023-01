Les plus de 10 000 allocataires de la CAF (Caisse d’allocations familiales) de Gironde ont été surpris par un incident mettant à mal leur vie privée. En effet, des données personnelles confidentielles qui leur étaient liées ont été mises en ligne sur internet par un prestataire chargé de former les agents de cette caisse.

Un acte “accidentel”

Le prestataire chargé de former les agents de la CAF de Gironde a publié les données personnelles confidentielles de plus de 10 000 allocataires sur internet en croyant qu’elles étaient “fictives”.

Ces données comprenaient l’adresse, la date de naissance, les revenus du foyer, les montants et types de prestations reçues, et d’autres informations. Le prestataire les a retirées suite à une demande de la CAF, mais il est possible qu’elles aient été copiées avant leur retrait. Cette fuite pourrait avoir des conséquences graves pour les allocataires concernés et pour la CAF de Gironde.

En effet, en publiant ces données sur internet, le prestataire a mis en danger la vie privée et la sécurité de ces allocataires et a compromis la confiance placée en la CAF de Gironde pour protéger ces données confidentielles.

Plus de 10 000 informations personnelles d'allocataires de la CAF de la #Gironde divulguées sur internet et qui étaient pourtant confidentielles : L'enquête à lire ICI >https://t.co/x2xqmoLaUI — France 3 Aquitaine (@F3Aquitaine) January 5, 2023

A qui la faute ?

Selon la cellule investigation de Radio France, cet acte immodéré serait probablement imputable à une mauvaise appréciation quant à la mise en place d’une nouvelle stratégie chez le prestataire en question consistant à externaliser certaines activités.

La CAF s’est toutefois empressée d’intervenir aussitôt et a demandé au fournisseur concerné le retrait immédiat des données litigieuses ; ce qui fut fait. Malheureusement, il y a lieu de craindre que celle-ci aient pu être copiée avant ce retrait.

De possibles sanctions

Une enquête interne a été ouverte par la CAF (Caisse d’allocations familiales) de Gironde et une plainte déposée contre X pour atteinte à la vie privée. La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a également été alertée par rapport à cette affaire alors que des sanctions administratives civiles voire pénales ne sont pas exclues compte tenue du caractère très sensible des informations impliquées. Par ailleurs, afin d’aller vers plus de sûretés, la CAF (Caisse d’allocations familiales) de Gironde mettra progressivement en place des mesures supplétives visant à empêcher toute récidive future et informera les allocataires concernés via une lettre personnelle les invitant à profiter gratuitement d’un service destinée au maintien et/ou protection leur vie privée.