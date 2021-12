lejourguinee

Tendances

Décoration intérieure : quelles couleurs seront tendances en 2022 ?

Par baptiste , le décembre 20, 2021 , mis à jour le décembre 21, 2021

L’étude des couleurs qui orneront les meubles et les murs en 2022 vient d’être entreprise par la marque de textile Erismann. Les résultats ? Le bleu, le vert, le bordeaux et le marron font partie des tons les plus tendance…